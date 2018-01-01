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Рома – Ливерпуль 4:2 видео голов и обзор матча

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Смотрите видео голов и обзор повторного полуфинала Лиги чемпионов Рома – Ливерпуль.
Рома – Ливерпуль: видео голов и обзор матча
Рома – Ливерпуль: видео голов и обзор матча
Getty Images

Итальянская Рома сумела в повторном полуфинальном матче Лиги чемпионов обыграть Ливерпуль, но все же не прошла в финал турнира по сумме двух матчей.

Рома – Ливерпуль 4:2 (первый матч – 2:5)
Голы: Милнер, 15 (в свои ворота), Джеко, 52, Наингголан, 86, 90+4 (с пенальти) – Мане, 9, Вейналдум, 26.

Рома: Алиссон – Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов – Пеллегрини (Ундер, 53), Де Росси (Гоналон, 69) – Шик, Наингголан, Эль Шаарави (Антонуччи, 75) – Джеко

Ливерпуль: Кариус – Александр-Арнольд, Ловрен, Ван Дейк, Робертсон – Милнер, Хендерсон, Вейналдум – Салах, Фирмино, Мане (Мане, 83).

Предупреждения: Флоренци, Манолас – Ловрен, Робертсон.

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Теги: Рома, Ливерпуль, видео голов, обзор матча, Лига Чемпионов, плей-офф, футбол
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