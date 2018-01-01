Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Рома – Ливерпуль 2:2 видео голов и обзор матча (Обновляется)

Комментариев: 0
Смотрите видео голов и обзор повторного полуфинала Лиги чемпионов Рома – Ливерпуль.
Рома – Ливерпуль: видео голов и обзор матча
Рома – Ливерпуль: видео голов и обзор матча
Getty Images

Рома и Ливерпуль играют повторный полуфинал Лиги чемпионов. 

0:1 – Садио Мане открывает счет в матче на 9-й минуте игры. 

1:1 – на 15-й минуте автогол Милнера позволил римлянам сравнять счет.

(видео загружается)

1:2 – Вейналдум вновь вывел гостей вперед на 26-й минуте.

(видео загружается)

2:2 – Джеко сравнивает счет в дебюте второго тайма. 

(видео загружается)

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Рома, Ливерпуль, видео голов, обзор матча, Лига Чемпионов, плей-офф, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь