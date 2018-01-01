Рома – Ливерпуль 2:2 видео голов и обзор матча (Обновляется)
Смотрите видео голов и обзор повторного полуфинала Лиги чемпионов Рома – Ливерпуль.
Рома и Ливерпуль играют повторный полуфинал Лиги чемпионов.
0:1 – Садио Мане открывает счет в матче на 9-й минуте игры.
1:1 – на 15-й минуте автогол Милнера позволил римлянам сравнять счет.
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1:2 – Вейналдум вновь вывел гостей вперед на 26-й минуте.
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2:2 – Джеко сравнивает счет в дебюте второго тайма.
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