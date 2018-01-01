Рома – Ливерпуль: стартовые составы команд
В среду, 2-го мая, итальянская Рома в повторном матче полуфинала Лиги чемпионов примет английский Ливерпуль.
Вашему вниманию стартовые составы команд:
Рома: Алиссон; Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов; Пеллегрини, Де Росси; Шик, Наингголан, Эль Шаарави; Джеко
Запасные: Скорупски, Бруно Перес, Жезус, Гоналон, Жерсон, Ундер, Антонуччи
Ливерпуль: Кариус; Александр-Арнольд, Ловрен, Ван Дейк, Робертсон; Милнер, Хендерсон, Вейналдум; Салах, Фирмино, Мане
Запасные: Миньоле, Клаван, Морено, Клайн, Ингз, Соланке, Вудберн
Напомним, в первом полуфинале Ливерпуль на Энфилде разбил Рому (5:2). Смотрите видео голов и обзор матча, а также читайте четыре вывода после победы "красных" над римлянами.
Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Рома – Ливерпуль, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.
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