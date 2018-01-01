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Рома – Ливерпуль: стартовые составы команд

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Рома примет Ливерпуль в повторном полуфинале Лиги чемпионов.
Рома – Ливерпуль: стартовые составы команд
Рома – Ливерпуль: стартовые составы команд
Getty Images

В среду, 2-го мая, итальянская Рома в повторном матче полуфинала Лиги чемпионов примет английский Ливерпуль. 

Вашему вниманию стартовые составы команд:

Рома: Алиссон; Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов; Пеллегрини, Де Росси; Шик, Наингголан, Эль Шаарави; Джеко

Запасные: Скорупски, Бруно Перес, Жезус, Гоналон, Жерсон, Ундер, Антонуччи

Ливерпуль: Кариус; Александр-Арнольд, Ловрен, Ван Дейк, Робертсон; Милнер, Хендерсон, Вейналдум; Салах, Фирмино, Мане

Запасные: Миньоле, Клаван, Морено, Клайн, Ингз, Соланке, Вудберн

Напомним, в первом полуфинале Ливерпуль на Энфилде разбил Рому (5:2). Смотрите видео голов и обзор матча, а также читайте четыре вывода после победы "красных" над римлянами

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Рома – Ливерпуль, которая начнется в 21:45 по киевскому времени. 

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Теги: футбол, Лига Чемпионов, Ливерпуль, Рома
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