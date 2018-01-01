Касильяс – Реалу: Продолжайте творить историю
Икер Касильяс поздравил Реал с третьим подряд финалом ЛЧ.
Вратарь Порту Икер Касильяс, который провел в мадридском Реале 17 лет, поздравил свою бывшую команду с выходом в финал Лиги чемпионов.
"Выход в финал Лиги чемпионов три раза подряд – это очень красиво. Продолжайте творить историю!", – написал Касильяс в своем Twitter.
Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов мадридцы встречались с Баварией. Первый матч, который проходил в Мюнхене, завершился победой Реала со счетом 2:1. В ответной встрече на Сантьяго Бернабеу команды сыграли вничью – 2:2.
Llegar a 3 finales seguidas de @ChampionsLeague es como @lavecinarubia : de guapas!! A seguir haciendo historia @realmadrid #HalaMadrid pic.twitter.com/Eo5Sgkdc46— Iker Casillas (@IkerCasillas) 2 мая 2018 г.
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