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Касильяс – Реалу: Продолжайте творить историю

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Икер Касильяс поздравил Реал с третьим подряд финалом ЛЧ.
Икер Касильяс
Икер Касильяс
Getty Images

Вратарь Порту Икер Касильяс, который провел в мадридском Реале 17 лет, поздравил свою бывшую команду с выходом в финал Лиги чемпионов.

"Выход в финал Лиги чемпионов три раза подряд – это очень красиво. Продолжайте творить историю!", – написал Касильяс в своем Twitter.

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов мадридцы встречались с Баварией. Первый матч, который проходил в Мюнхене, завершился победой Реала со счетом 2:1. В ответной встрече на Сантьяго Бернабеу команды сыграли вничью – 2:2.

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Теги: Икер Касильяс, Реал Мадрид, Лига чемпионов, Порту, Бавария
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