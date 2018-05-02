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Мартинес – Ульрайху: Ты спасал наши задницы много раз

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Свен Ульрайх извинился перед командой и болельщиками за допущенную ошибку в матче.
Свен Ульрайх
Свен Ульрайх
Getty Images

Реал Мадрид вышел в финал Лиги чемпионов по итогам двух матчей против Баварии. В ответном матче (2:2) один из двух голов Реал забил во много благодаря ошибке вратаря Баварии Свена Ульрайха. 

По окончании матча голкипер долго сидел на поле, а после написал пост в Instagram, где извинился перед командой и болельщиками.

"Невозможно описать словами, как я разочарован тем, что покидаю Лигу чемпионов. Мы очень хотели выйти в финал и делали все возможное, а потом я допустил эту ошибку. Я не могу этого объяснить. Извините, команда и фанаты", – написал Ульрайх.

Его пост прокомментировал одноклубник Ульрайха Хавьер Мартинес, написав, что тот часто спасал всю команду.

"Ты спасал наши задницы очень много раз", - написал Мартинес.

Ранее Юпп Хайнкес заявил, что Бавария была сильнее Реал в двух матчах.

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Теги: Бавария, Реал Мадрид, Лига Чемпионов, футбол
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