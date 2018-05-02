Мартинес – Ульрайху: Ты спасал наши задницы много раз
Реал Мадрид вышел в финал Лиги чемпионов по итогам двух матчей против Баварии. В ответном матче (2:2) один из двух голов Реал забил во много благодаря ошибке вратаря Баварии Свена Ульрайха.
По окончании матча голкипер долго сидел на поле, а после написал пост в Instagram, где извинился перед командой и болельщиками.
"Невозможно описать словами, как я разочарован тем, что покидаю Лигу чемпионов. Мы очень хотели выйти в финал и делали все возможное, а потом я допустил эту ошибку. Я не могу этого объяснить. Извините, команда и фанаты", – написал Ульрайх.
Worte können nicht beschreiben wie enttäuscht ich über das Ausscheiden in der CL bin. Wir wollten unbedingt ins Finale und wir haben unser Bestes gegeben und dann passiert mir dieser unnötige Fehler. Ich kann es mir nicht erklären. Es tut mir leid... für mein Team und für euch Fans. #weiterimmerweiter
Его пост прокомментировал одноклубник Ульрайха Хавьер Мартинес, написав, что тот часто спасал всю команду.
"Ты спасал наши задницы очень много раз", - написал Мартинес.
Ранее Юпп Хайнкес заявил, что Бавария была сильнее Реал в двух матчах.
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