Поступок Хамеса, за который его освистали фанаты Баварии, а тренер убрал с поля

Одним из героев полуфинала Лиги чемпионов в Мадриде мог стать Хамес Родригес. Колумбиец забил один из мячей в ворота Реала, но внимание болельщиков привлек другой поступок игрока.

На 83-й минуте хавбек Реала Марко Асенсио упал на газон, по мнению турецкого рефери матча Чакира, без фола, поэтому гости могли продолжать свою атаку. В этот момент Бавария уже всеми силами атаковала, чтобы забить гол, которого ей не хватало, чтобы пробиться в финал.

Когда Хамес Родригес получил мяч, увидев, что Асенсио все еще находится на газоне, он выбил круглого в аут. Такой поступок вызвал аплодисменты фанатов Реала и свист со стороны болельщиков Баварии, а через минуту Юпп Хайнкес заменил Хамеса, хотя до того он был одним из самых активных на поле в составе своей команды.

James Rodriguez kicking the ball out becuase Asensio had cramp 🤬 What an idiot! pic.twitter.com/2vYTkZ6grE