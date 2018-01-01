Ульрайх принес извинения команде и фанатам за свой ляп в матче с Реалом
Голкипер Баварии Свен Ульрайх принес извинения болельщикам команды и партнерам за пропущенный второй гол в матче с Реалом.
"Словами не описать, насколько я расстроен вылетом из Лиги чемпионов. Мы хотели непременно выйти в финал и делали что могли.
А затем со мной случилась эта необязательная ошибка. Я не могу это объяснить. Извините…Прошу прощения у моей команды и наших болельщиков", – написал вратарь в Instagram после матча.
Смотрите также курьезный гол Бензема после ошибки Ульрайха, который вывел Реал в финал ЛЧ.
Напомним, Реал и Бавария сыграли вничью в ответном матче полуфинала, но, по итогам двух игр, в финал вышел мадридский клуб.
Читайте четыре вывода после победной ничьи Реала с Баварией.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил