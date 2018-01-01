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Ульрайх принес извинения команде и фанатам за свой ляп в матче с Реалом

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Вратарь Баварии не нашел слов, чтобы объяснить свою ошибку в полуфинале Лиги чемпионов.
Свен Ульрайх
Свен Ульрайх
Getty Images

Голкипер Баварии Свен Ульрайх принес извинения болельщикам команды и партнерам за пропущенный второй гол в матче с Реалом.

"Словами не описать, насколько я расстроен вылетом из Лиги чемпионов. Мы хотели непременно выйти в финал и делали что могли.

А затем со мной случилась эта необязательная ошибка. Я не могу это объяснить. Извините…Прошу прощения у моей команды и наших болельщиков", – написал вратарь в Instagram после матча.

Смотрите также курьезный гол Бензема после ошибки Ульрайха, который вывел Реал в финал ЛЧ.

Напомним, Реал и Бавария сыграли вничью в ответном матче полуфинала, но, по итогам двух игр, в финал вышел мадридский клуб.

Читайте четыре вывода после победной ничьи Реала с Баварией.

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Теги: Бавария, Реал, Лига Чемпионов
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