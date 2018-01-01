В Риме с арматурой напали на фаната Ливерпуля
В Риме 1 мая неизвестные напали на болельщика Ливерпуля. Об этом пишет Liverpool Echo.
27-летний фанат мерсисайдцев Карл Джонсон подвергся нападению вместе с другом Питером Саундерсом, когда они возвращались в отель. Парням удалось бежать с места событий, но Джонсон успел получить незначительные повреждения.
Отмечается, что на пострадавших не было никкой одежды с симыоликой Ливерпуля, поэтому, связано ли нападение с матчем - неизвестно.
Ранее сообщалось, что перед первым матчем Ливерпуль - Рома, фанаты итальянского клуба напали на местных болельщиков и нанесли ножевые ранения.
Напомним, ответный матч Рома - Ливерпуль в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов состоится 2 мая в Риме.
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