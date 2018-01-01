Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Риме с арматурой напали на фаната Ливерпуля

Комментариев: 0
Рома примет Ливерпуль в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.
На фаната Ливерпуля напали в Риме
На фаната Ливерпуля напали в Риме
Getty Images

В Риме 1 мая неизвестные напали на болельщика Ливерпуля. Об этом пишет Liverpool Echo.

27-летний фанат мерсисайдцев Карл Джонсон подвергся нападению вместе с другом Питером Саундерсом, когда они возвращались в отель. Парням удалось бежать с места событий, но Джонсон успел получить незначительные повреждения.

Отмечается, что на пострадавших не было никкой одежды с симыоликой Ливерпуля, поэтому, связано ли нападение с матчем - неизвестно.

Ранее сообщалось, что перед первым матчем Ливерпуль - Рома, фанаты итальянского клуба напали на местных болельщиков и нанесли ножевые ранения.

Напомним, ответный матч Рома - Ливерпуль в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов состоится 2 мая в Риме.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Рома, Ливерпуль, Лига Чемпионов, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь