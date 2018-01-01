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Рамос после победы над Баварией забрался к фанатам Реала

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Капитан Реала спел несколько кричалок вместе с фанатами.
Серхио Рамос
Серхио Рамос
Getty Images

Капитан мадридского Реала Серхио Рамос после ответного матча против Баварии в Лиге чемпионов отправился к фанатам на трибуну, которые попросили его спеть несколько мадридистских кричалок.

Сначала Серхио зарядил кричалку "Мы – короли Европы", а затем "Как я могу не любить тебя, когда ты – 12-кратный чемпион Европы".

Напомним, Реал и Бавария сыграли вничью в ответном матче полуфинала, но, по итогам двух игр, в финал вышел мадридский клуб.

Читайте четыре вывода после победной ничьи Реала с Баварией.

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Теги: Серхио Рамос, Реал, Лига Чемпионов, фанаты
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