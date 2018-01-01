Рамос после победы над Баварией забрался к фанатам Реала
Капитан Реала спел несколько кричалок вместе с фанатами.
Капитан мадридского Реала Серхио Рамос после ответного матча против Баварии в Лиге чемпионов отправился к фанатам на трибуну, которые попросили его спеть несколько мадридистских кричалок.
Сначала Серхио зарядил кричалку "Мы – короли Европы", а затем "Как я могу не любить тебя, когда ты – 12-кратный чемпион Европы".
🎤 🎶🔊 @SergioRamos— Real Madrid C.F.🇺🇸🇬🇧 (@realmadriden) 1 мая 2018 г.
Turn up the volume for this video!#APorLa13 | #RMFans pic.twitter.com/CwvAvR88fJ
Напомним, Реал и Бавария сыграли вничью в ответном матче полуфинала, но, по итогам двух игр, в финал вышел мадридский клуб.
Читайте четыре вывода после победной ничьи Реала с Баварией.
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