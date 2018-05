Рамос после победы над Баварией забрался к фанатам Реала

Капитан мадридского Реала Серхио Рамос после ответного матча против Баварии в Лиге чемпионов отправился к фанатам на трибуну, которые попросили его спеть несколько мадридистских кричалок.

Сначала Серхио зарядил кричалку "Мы – короли Европы", а затем "Как я могу не любить тебя, когда ты – 12-кратный чемпион Европы".

