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Арбелоа - о Реале: Нас называли покойниками, а мы снова в финале ЛЧ

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Альваро Арбелоа прокомментировал выход мадридского Реала в финал Лиги чемпионов.
Альваро Арбелоа
Альваро Арбелоа
Getty Images

Экс-игрок Реала Альваро Арбелоа рад выходу своей бывшей команды в финал Лиги чемпионов и признался, что не представляет, как еще могут оставаться люди, не болеющие за мадридский клуб.

"Нас называли покойниками, а мы снова в финале, как и всегда. Поздравляю команду, которая никогда не переставала верить. Вы стали историей, мои друзья, историей величайшего клуба мира.

Хороша была вся команда, но особенно Навас и Бензема, и в этом есть какая-то особенная справедливость. Дело не в том, что они кому-то заткнули рты. Они отдают всех себя ради команды, ради партнеров, ради самой игры. Вы молодцы!

Я не понимаю, как еще есть люди, которые не болеют за «Реал». Это как добровольно отказаться от счастья", – написал Арбелоа в своем Twitter.

Напомним, Реал и Бавария сыграли вничью в ответном матче полуфинала, но, по итогам двух игр, в финал вышел мадридский клуб.

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Теги: Альваро Арбелоа, Реал Мадрид, Лига Чемпионов
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