4 вывода после победной ничьи Реала с Баварией

Реал третий год подряд вышел в финал Лиги чемпионов.

Мадридский Реал дома расписал ничью с Баварией и вышел в финал Лиги чемпионов. Третий год подряд и четвертый раз за последние пять лет. Редактор iSport.ua Виталий Володько рассказывает о четырех выводах, которые можно сделать после матча Реала и Баварии.

Бензема – недооцененный нападающий

Француз Карим Бензема, вероятно, один из самых недооцененных форвардов этого века. Он бескорыстно играет, ориентируясь на команду и помогая Криштиану Роналду устанавливать рекорды результативности.

Но при этом его редко упоминают в числе лучших футболистов мира, и даже в Реале он потерял место в основе в этом сезоне.

А ведь дубль в воротах Баварии вывел его на пятое место в рейтинге бомбардиров в истории Лиги чемпионов. Впереди только Роналду, Месси, Рауль и ван Нистелрой.

Ключом к результату стала игра вратарей

Бавария 10 раз пробила в створ ворот Реала, но лишь дважды забила – восемь раз ворота своей команды спас Кейлор Навас. А вот у противоположных ворот Свен Ульрайх допустил главную ошибку, пропустив курьезный гол, подарив мяч Бензема. Вот и вся разница.

Ульрайх проводит отличный сезон, надежно заменив травмированного Мануэля Нойера, но именно он допустил ошибку, которая, возможно, стоила его команде места в финале Лиги чемпионов.

Левандовски нечего делать в Испании

Роберт Левандовски в последнее время часто фигурирует среди кандидатов на переход в Реал, но матчb в Лиге чемпионов показывают, что ему нечего делать в Примере.

Он выглядел неубедительно в прошлом году в двух полуфиналах с Атлетико и в этом сезоне за четыре матча против Севильи и Реала он не сумел ни разу поразить ворота соперника.

В полуфиналах с Реалом он был просто безнадежен в атаке и эта безнадежность стоила Баварии места в финале. Левандовски не справился с обороной испанских грандов, но это лишь пара матчей, а если с испанскими командами придется играть весь сезон?

Реал выигрывает вопреки логике

Реал выигрывает в Лиге чемпионов вопреки логике. В обеих матчах полуфинала Бавария имела больше моментов, но именно Реал едет в Киев.

Реалу опять повезло. В 1/8 финала говорили о травме Неймара, которая помешала ПСЖ, затем пенальти на 90-й минуте ответного четвертьфинала с Ювентусом. Теперь же удача Мадриду улыбнулась в виде чудовищной ошибки Ульрайха, ну и не забываем неназначенный пенальти за руку Марсело.

Как бы то ни было, Реал в финале и кто бы ни был соперником команды Зидана в решающем матче, ему нужно быть готовым к тому, что против Реала даже своей лучшей игры может оказаться мало для победы.

Виталий Володько, iSport.ua