Рома - Ливерпуль: кто станет вторым финалистом Лиги чемпионов

Вашему вниманию анонс ответного полуфинала Лиги чемпионов между Ромой и Ливерпулем.

Мадридский Реал дома расписал ничью с Баварией и вышел в финал Лиги чемпионов. Соперником "сливочных" в киевском финале Лиги чемпионов станет победитель пары Ливерпуль – Рома.

На 99% победителем пары станет английский Ливерпуль, который дома добился разгромной победы со счетом 5:2, если бы не пара "но".

До 80-й минуты первого матча для команды Юргена Клоппа все складывалось как нельзя лучше – счет 5:0 фактически гарантировал место в финале. Но потом два пропущенных мяча вернули Роме шансы на успех.

О том, на что способна Рома дома, знает уже вся Европа. Удивительно, что римский клуб еще не пропускал дома в Лиге чемпионов – на групповом этапе была ничья с Атлетико (0:0) и победы над Карабахом (1:0) и Челси (3:0), а дальше был плей-офф с выездным поражением и домашней "сухой" победой над Шахтером (на выезде 1:2 и дома 1:0) и Барселоной (на выезде 1:4 и дома 3:0).

Минус Ромы, что теперь Ливерпуль знает, к чему нужно быть готовым. После случившегося с Барселоной мерсисайдцы не приедут в Рим отбывать номер, Юрген Клопп не позволит.

Для того чтобы Рома обыграла и прошла Ливерпуль, должна случиться невероятная цепочка событий и главным залогом для этого должен стать быстрый гол.

Нас ждет два варианта событий - либо это будет или большое шоу, ведь Рома обязана искать счастья в атаке, а Ливерпуль не умеет отсиживаться в обороне, хотя есть вариант нулевой ничьи, если Рома сделает ставку на удержание атакующего трио Ливерпуля и сама не сможет забыть быстрый гол.

Напомним, в первом поединке Ливерпуль разгромил Рому со счетом 5:2. Ответная встреча состоится 2 мая на Олимпийском стадионе в городе Рим. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени.

Ранее букмекеры оценили шансы команд на успех в противостоянии.

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