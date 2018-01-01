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Мюллер: Мы подарили голы Реалу, так нельзя делать в полуфиналах

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Томас Мюллер прокомментировал матч против мадридского Реала, по итогам которого, "сливочные" вышли в финал Лиги чемпионов.
Томас Мюллер
Томас Мюллер
Getty Images

Нападающий Баварии Томас Мюллер поделился эмоциями после ответного матча 1/2 Лиги чемпионов против мадридского Реала.

"Это была сумасшедшая игра, мы отдали все силы. Было здорово, стадион жил игрой.

В какой-то степени мы сами виноваты в таком результате, но и судьба была против нас. Мы просто подарили голы Реалу. Нельзя дважды делать это в полуфиналах. Хотя все было возможно, немного не хватило удачи.

Нам нечего стыдиться, но это больно, мы упустили прекрасную возможность выйти в финал", – цитирует Мюллера официальный сайт Баварии.

Напомним, Реал и Бавария сыграли вничью в ответном матче полуфинала, но, по итогам двух игр, в финал вышел мадридский клуб.

Ранее Марсело признался, что мяч коснулся его руки в своей штрафной площадке.

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Теги: Томас Мюллер, Бавария, Реал Мадрид, Лига Чемпионов, футбол
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