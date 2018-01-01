Марсело: Если скажу, что мяч не коснулся моей руки, солгу

Игрок Реала признался, что в матче с Баварией была игра рукой.

Защитник мадридского Реала Марсело признался, что в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против Баварии мяч коснулся его руки в штрафной площадке "сливочных".

"Если скажу, что мяч не коснулся моей руки, солгу", - цитирует Марсело Fourfourtwo.

Напомним, Реал Мадрид вышел в финал Лиги чемпионов по итогам двух матчей против Баварии.

Ранее сообщалось, что, по словам Зидана, выход в финал ЛЧ три раза подряд - ненормально.

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