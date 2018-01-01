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Серхио Рамос: Написали историю, а теперь хотим стать легендами

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Капитан Реала Серхио Рамос прокомментировал выход своей команды в финал Лиги чемпионов.
Серхио Рамос
Серхио Рамос
Getty Images

Капитан мадридского Реала Серхио Рамос после выхода в финал Лиги чемпионов отметил, что его команда хочет стать легендой, выиграв главный еврокубковый турнир в третий раз подряд.

"Мы снова написали историю. Теперь мы хотим стать легендами", - написал Рамос в twitter.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал расписал ничью с Баварией и вышел в финал Лиги чемпионов. Смотрите видео голов матча Реал - Бавария.

Мадридский клуб повторил рекорд Милана и Ювентуса, выйдя третий раз подряд в финал.

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Теги: Серхио Рамос, Реал, Бавария, Лига Чемпионов
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