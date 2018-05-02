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Игрок Баварии назвал игроков Реала "крысами"

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Артуро Видаль возмутился неназначенным пенальти в полуфинале Лиги чемпионов.
Артуро Видаль
Артуро Видаль
Getty Images

Футболист мюнхенской Баварии Артуро Видаль остался недоволен судейством в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против мадридского Реала.

В конце первого тайма защитник Реала Марсело сыграл рукой в штрафной, но арбитр Джюнейт Чакир не назначил 11-метровый.

Боатенг, пропускавший встречу из-за травмы, опубликовал в соцсетях кадры, на которых мяч попадает в руку защитника мадридцев.

"Опять! Пенальти. Вот же дерьмо!", - написал Видаль в Instagram.

На этом чилийский футболист Баварии не остановился. После финального свистка Видаль оставил надпись "крысы" на фоне празднующих победу игроков Реала. 

Ранее сообщалось, что мадридский Реал расписал ничью с Баварией и вышел в финал Лиги чемпионов. Смотрите видео голов матча Реал - Бавария.

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Теги: Артуро Видаль, Бавария, Реал, Лига Чемпионов
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  02.05.2018, 07:44
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гость
Может и крысы, но нужно было дома выигрывать, а не репу чесать, а потом АбижацА..... дебил
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