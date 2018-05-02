Зидан: Три подряд участия в финале ЛЧ - это ненормально

Наставник Реала прокомментировал выход команды в финал Лиги чемпионов.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан заявил, что три выхода подряд в финал Лиги чемпионов - это ненормально, но раз уж Реал там оказался, то надо снова побеждать.

"Мы еще ничего не выиграли. Мы вышли в финал, но пока это все. Безусловно, три подряд участия в финале - это ненормально. Но раз уж мы там оказались, то надо снова побеждать. Сделаем все возможное для защиты титула.

У нашего клуба богатейшая история. Сейчас мы пишем новые страницы, как было и в прошлые годы. Реал никогда не сдается. Сегодня у нас было множество трудностей в матче против очень сильного оппонента. Однако мы верили в себя, бились до конца и достигли своей цели.

В футболе порой приходится терпеть, особенно когда дело касается Лиги чемпионов. Без этого никогда не доберешься до финала! Но тем приятнее полученная награда. Хотя я должен признать, что такие матчи не слишком хорошо отражаются на сердце", - цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал расписал ничью с Баварией и вышел в финал Лиги чемпионов. Смотрите видео голов матча Реал - Бавария.

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