Хайнкес: Бавария была сильнее Реала в обоих матчах

Юпп Хайнкес объявил о завершении тренерской карьеры после матча с Реалом.

Главный тренер Баварии Юпп Хайнкес заявил, что немецкий клуб был сильнее Реала в обоих матчах 1/2 финала Лиги чемпионов, но мадридцы должны благодарить своего вратаря Кейлора Наваса за выход в финал.

"Если вы видели оба матча, то согласитесь со мной - мы были сильнее. Но в финал мы выйти не смогли, и это меня очень расстроило. Сегодня хорошо сыграли обе команды, это был футбол мирового уровня. Мы владели инициативой. Реал должен благодарить Кейлора Наваса за фантастическую игру, особенно в концовке матча.

Мы провели блестящий первый тайм, и пропущенный мяч сразу после перерыва был серьезным ударом. Но у нас крепкий характер. Мы действительно показали хороший футбол.

Реал только контратаковал, отсиживаясь на своей половине поля. Честно говоря, даже не вспомню, когда Бавария играла так хорошо. Не будем забывать и о наших кадровых потерях, а ведь мы играли перед 80 тысячами зрителей. Мы заслужили сыграть в финале. Но никакого уныния! Я реально смотрю на вещи и принимаю этот результат.

Сегодня я могу с уверенностью сказать - это была моя последняя игра в Лиге чемпионов. Я больше не буду работать тренером. Жаль, что все закончилось именно так. В течение девяти месяцев мы очень много работали вместе, построили отличный коллектив. У меня в распоряжении были отличные футболисты, и сейчас грустно, что у нашей истории получился такой конец", - цитирует Хайнкеса официальный сайт УЕФА

Ранее сообщалось, что мадридский Реал расписал ничью с Баварией и вышел в финал Лиги чемпионов. Смотрите видео голов матча Реал - Бавария.

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