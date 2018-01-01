Ошибка голкипера Баварии позволила Реалу выйти в финал Лиги чемпионов

Мадридский Реал расписал ничью на Сантьяго Бернабеу и вышел в финал Лиги чемпионов.

Мадридский Реал после победы в Германии должен был закрепить преимущество над Баварией уже в домашнем полуфинальном матче Лиги чемпионов на Сантьяго Бернабеу.

Обе команды начали отчетный поединок очень даже резво. Уже на 3-й минуте Киммих, который отличился в первом полуфинале, вновь огорчил Кейлора Наваса. Немецкий защитник воспользовался неудачными действиями Серхио Рамоса и одним касанием вогнал мяч в сетку ворот.

Реал, как опытный боец, сумел быстро оправится после своеобразного нокдауна и ответил своей результативной атакой на 11-й минуте игры. Длительная перепасовка мадридцев завершился подачей Марсело, которую успешно замкнул Карим Бензема – 1:1.

Бавария пыталась взять оборону Реала постоянным подачами с двух фланговых, однако Рамос и Варан, похоже, были готовы к этому. Мадридцы пытались выскакивать в контратаки или же подолгу контролировали мяч, задействуя оба фланга.

На 33-й минуте игры Роберт Левандовски выскочил один на один под острым углом, однако слишком сблизился с Навасом и пробил в голкипера. Вторым темпом мяч в сетку ворот пытался добить Хамес Родригес, однако его время придет немного позже, а в этой атаке мяч улетел на трибуну.

Второй тайм начался с ужаснейшей ошибки голкипера Баварии Свена Ульрайха. Толиссо отдал, мягко говоря, не самый удачный пас на своего голкипера, который еще и подскользнулся, не попав в падении по мячу. Подобным ляпом с радостью воспользовался Бензема и сделал дубль.

Сразу же после забитого гола убойный момент имел Криштиану Роналду. Марсело сделал идеальную передачу на угол вратарской, но мяч после удара португальца пролетел выше ворот.

Баварии потребовалось несколько минут, чтобы прийти в себя и вновь начать "бомбардировать" штрафную Реала передачами с флангов.

После одной из таких верховых передач с лету пробивал Хамес Родригес. Мяч после удара колумбийца отлетел от Варана к тому же Хамесу, который со второй попытки сумел-таки огорчить Реал – 2:2.

Бавария попыталась устроить финальный штурм, но выжать что-либо после стандартов и однообразных навесов и прострелов так и не удалось. Таким образом, Реал шагает в финал, где сыграет с победителям пары Рома – Ливерпуль.

Реал – Бавария 2:2 (первый матч – 2:1)

Голы: 0:1 – 3 Киммих, 1:1 – 11 Бензема, 2:1 – 46 Бензема, 2:2 – 63 Хамес.

Реал: Навас, Рамос, Варан, Марсело, Модрич, Васкес, Асенсио (Начо, 88), Ковачич (Каземиро, 73), Кроос, Бензема (Бэйл, 72), Роналду.

Бавария: Ульрайх, Хуммельс, Зюле, Алаба, Толиссо (Вагнер, 75), Киммих, Хамес (Мартинес, 84), Алькантара, Рибери, Левандовски, Мюллер.

Предупреждения: Модрич (62), Васкес (65), Варан (88), Каземиро (89)