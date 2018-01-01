Подарок Ульрайха: курьезный гол Бензема в полуфинале Лиги чемпионов

Карим Бензема забил Баварии после глупой ошибки вратаря немцев.

Глупая ошибка вратаря Баварии Свена Ульрайха позволила форварду Реала Кариму Бензема забить гол в начале второго тайма полуфинала Лиги чемпионов.

На 46-й минуте Толиссо отдал назад на Ульрайха, а тот непонятным образом пропустил мяч, после чего Бензема забил в пустые ворота.

Ранее сообщалось, что Роналду установил новый рекорд Лиги чемпионов, а Бензема вошел в пятерку лучших бомбардиров в истории ЛЧ

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