Подарок Ульрайха: курьезный гол Бензема в полуфинале Лиги чемпионов
Карим Бензема забил Баварии после глупой ошибки вратаря немцев.
Глупая ошибка вратаря Баварии Свена Ульрайха позволила форварду Реала Кариму Бензема забить гол в начале второго тайма полуфинала Лиги чемпионов.
На 46-й минуте Толиссо отдал назад на Ульрайха, а тот непонятным образом пропустил мяч, после чего Бензема забил в пустые ворота.
Ранее сообщалось, что Роналду установил новый рекорд Лиги чемпионов, а Бензема вошел в пятерку лучших бомбардиров в истории ЛЧ
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