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Бензема вошел в пятерку лучших бомбардиров в истории ЛЧ

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Французский форвард Реала сделал дубль в ворота Баварии.
Карим Бензема
Карим Бензема
Getty Images

Французский нападающий Реала Карим Бензема вошел в пятерку лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов.

Француз дважды отличился в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против Баварии и приблизился к четвертому месту, которое занимает Рууд ван Нистелроой.

Голы в ворота Баварии стали для Бензема 54-м и 55-м в Лиге чемпионов. Его опережают только Криштиану Роналду (120), Лионель Месси (100), Рауль (71) и Рууд ван Нистелроой (56).

Ранее сообщалось, что Роналду установил новый рекорд Лиги чемпионов.

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Теги: Карим Бензема, футбол, Лига Чемпионов
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