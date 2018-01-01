Бензема вошел в пятерку лучших бомбардиров в истории ЛЧ

Французский форвард Реала сделал дубль в ворота Баварии.

Французский нападающий Реала Карим Бензема вошел в пятерку лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов.

Француз дважды отличился в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против Баварии и приблизился к четвертому месту, которое занимает Рууд ван Нистелроой.

Голы в ворота Баварии стали для Бензема 54-м и 55-м в Лиге чемпионов. Его опережают только Криштиану Роналду (120), Лионель Месси (100), Рауль (71) и Рууд ван Нистелроой (56).

Ранее сообщалось, что Роналду установил новый рекорд Лиги чемпионов.

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