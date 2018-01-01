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Реал Мадрид – Бавария 2:2 видео голов и обзор матча

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Видео голов ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов между Реалом и Баварией.
Видео голов матча Реал - Бавария
Видео голов матча Реал - Бавария
Getty Images

Мадридский Реал расписал ничью с Баварией и вышел в финал Лиги чемпионов. 

Реал – Бавария 2:2 (первый матч – 2:1)

Голы: 0:1 – 3 Киммих, 1:1 – 11 Бензема, 2:1 – 46 Бензема, 2:2 – 63 Хамес.

Реал: Навас, Рамос, Варан, Марсело, Модрич, Васкес, Асенсио (Начо, 88), Ковачич (Каземиро, 73), Кроос, Бензема (Бэйл, 72), Роналду.

Бавария: Ульрайх, Хуммельс, Зюле, Алаба, Толиссо (Вагнер, 75), Киммих, Хамес (Мартинес, 84), Алькантара, Рибери, Левандовски, Мюллер.
Предупреждения: Модрич (62), Васкес (65), Варан (88), Каземиро (89)
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Теги: Реал Мадрид, Бавария, видео голов, обзор матча, Лига Чемпионов, плей-офф, футбол
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