Роналду установил новый рекорд Лиги чемпионов

Криштиану Роналду вышел на первое место среди полевых игроков по количеству матчей в Лиге чемпионов.

Нападающий Реала Криштиану Роналду в ответном полуфинале Лиги чемпионов установил новый рекорд турнира.

Для Роналду эта игра стала 152-й в Лига чемпионов. Таким образом, Роналду опередил Хави (151) и вышел на второе место в списке игроков с наибольшим количеством матчей в истории Лиги чемпионов, и на первое — если учитывать выступления только полевых футболистов.

Первое место списка игроков с наибольшим числом матчей в главном клубном европейском турнире остается у бывшего голкипера Реала Икера Касильяса (167).

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