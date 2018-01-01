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Роналду установил новый рекорд Лиги чемпионов

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Криштиану Роналду вышел на первое место среди полевых игроков по количеству матчей в Лиге чемпионов.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Нападающий Реала Криштиану Роналду в ответном полуфинале Лиги чемпионов установил новый рекорд турнира.

Для Роналду эта игра стала 152-й в Лига чемпионов. Таким образом, Роналду опередил Хави (151) и вышел на второе место в списке игроков с наибольшим количеством матчей в истории Лиги чемпионов, и на первое — если учитывать выступления только полевых футболистов.

Первое место списка игроков с наибольшим числом матчей в главном клубном европейском турнире остается у бывшего голкипера Реала Икера Касильяса (167).

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Теги: Реал, Криштиану Роналду, Лига Чемпионов
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