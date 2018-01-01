Фанаты Реала устроили невероятную встречу своим кумирам перед матчем с Баварией

Тысячи фанатов Реала собрались перед Сантьягу Бернабеу накануне полуфинала.

Фанаты мадридского Реала устроили своим кумирам фантастическую встречу возле стадиона Сантьяго Бернабеу накануне полуфинала Лиги чемпионов с Баварией.

Тысячи фанатов заранее пришли к арене, чтобы поприветствовать футболистов своей любимой команды.

Напомним, в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов Реал добился волевой победы над Баварией.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Реал – Бавария, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.

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