Фанаты Реала устроили невероятную встречу своим кумирам перед матчем с Баварией
Тысячи фанатов Реала собрались перед Сантьягу Бернабеу накануне полуфинала.
Фанаты мадридского Реала устроили своим кумирам фантастическую встречу возле стадиона Сантьяго Бернабеу накануне полуфинала Лиги чемпионов с Баварией.
Тысячи фанатов заранее пришли к арене, чтобы поприветствовать футболистов своей любимой команды.
🤩💜 UNREAL reception for the team bus outside the Bernabéu! #RMFans, you're the best!#APorLa13 pic.twitter.com/gjfkG3JuMB— Real Madrid C.F.🇺🇸🇬🇧 (@realmadriden) 1 мая 2018 г.
Напомним, в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов Реал добился волевой победы над Баварией.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Реал – Бавария, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.
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