Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Фанаты Реала устроили невероятную встречу своим кумирам перед матчем с Баварией

Комментариев: 0
Тысячи фанатов Реала собрались перед Сантьягу Бернабеу накануне полуфинала.
Фанаты встретили игроков Реала
Фанаты встретили игроков Реала

Фанаты мадридского Реала устроили своим кумирам фантастическую встречу возле стадиона Сантьяго Бернабеу накануне полуфинала Лиги чемпионов с Баварией.

Тысячи фанатов заранее пришли к арене, чтобы поприветствовать футболистов своей любимой команды.

Напомним, в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов Реал добился волевой победы над Баварией. 

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Реал – Бавария, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Бавария, Реал Мадрид, Лига чемпионов, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь