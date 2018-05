Фанаты Реала устроили невероятную встречу своим кумирам перед матчем с Баварией

Фанаты мадридского Реала устроили своим кумирам фантастическую встречу возле стадиона Сантьяго Бернабеу накануне полуфинала Лиги чемпионов с Баварией.

Тысячи фанатов заранее пришли к арене, чтобы поприветствовать футболистов своей любимой команды.

