Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Реал - Бавария: вероятные составы команд

Комментариев: 0
Реал встретится с Баварией в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов.
Составы на матч Реала с Баварией
Составы на матч Реала с Баварией
Getty Images

Во вторник, 1 мая, мадридский Реал дома примет мюнхенскую Баварию в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Вашему вниманию ориентировочные составы команд:

Реал: Навас; Начо, Рамос, Варан, Марсело; Модрич, Кроос, Каземиро; Асенсио, Бензема, Роналду

Бавария: Ульрайх; Киммих, Хуммельс, Зюле, Алаба; Мартинес, Тьяго, Хамес, Мюллер, Рибери; Левандовски

Напомним, в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов Реал добился волевой победы над Баварией. Читай четыре вывода после победы Реала над Баварией.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Реал – Бавария, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Бавария, Реал Мадрид, стартовые составы, Лига чемпионов, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь