Реал - Бавария: вероятные составы команд
Реал встретится с Баварией в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов.
Во вторник, 1 мая, мадридский Реал дома примет мюнхенскую Баварию в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
Вашему вниманию ориентировочные составы команд:
Реал: Навас; Начо, Рамос, Варан, Марсело; Модрич, Кроос, Каземиро; Асенсио, Бензема, Роналду
Бавария: Ульрайх; Киммих, Хуммельс, Зюле, Алаба; Мартинес, Тьяго, Хамес, Мюллер, Рибери; Левандовски
Напомним, в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов Реал добился волевой победы над Баварией. Читай четыре вывода после победы Реала над Баварией.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Реал – Бавария, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.
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