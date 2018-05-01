Реал - Бавария: стартовые составы команд

Реал встретится с Баварией в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов.

Составы на матч Реала с Баварией Getty Images

Во вторник, 1 мая, мадридский Реал дома примет мюнхенскую Баварию в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Вашему вниманию стартовые составы команд:

Реал: Навас; Лукас, Рамос, Варан, Марсело; Модрич, Кроос, Ковачич, Асенсио; Бензема, Роналду

Бавария: Ульрайх; Киммих, Хуммельс, Зюле, Алаба; Толиссо, Тьяго, Хамес Родригес, Мюллер, Рибери; Левандовски

Напомним, в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов Реал добился волевой победы над Баварией. Читай четыре вывода после победы Реала над Баварией.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Реал – Бавария, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.

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