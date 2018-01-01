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Найнгголан: Будет трудно, но против Барселоны тоже было трудно

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Лидер Ромы – о шансах своей команды в ответном поединке 1/2 финала Лиги чемпионов.
Раджа Найнгголан
Раджа Найнгголан
asroma.com

Полузащитник Ромы Раджа Найнгголан поделился ожиданиями от предстоящего ответного полуфинала Лиги чемпионов с Ливерпулем. В первой игре в Англии мерсисайдцы победили со счетом 5:2. 

"В таких матчах соперник может наказать в мгновенье ока. Нужно не терять концентрации все 90 минут и постараться отыграться. Понимаем, что будет трудно, но против Барселоны тоже было трудно. Мы забили два мяча в концовке, и это дает нам небольшую надежду на победу в противостоянии. Нельзя допускать те же ошибки, что мы допустили в первом матче. Думаю, каждый из нас осознает, что пошло не так в первой игре, и мы не можем допустить, чтобы подобное повторилось.

Безусловно, я из тех игроков, кто не выходит на поле с мыслью только бы забить. Мне, конечно, нравится забивать, но итоговый счёт намного важнее. В этом сезоне я отдал больше результативных передач. Будем надеяться, открою завтра свой голевой счет в этой Лиге чемпионов. Не знаю, я не могу прочесть мысли всех игроков, но думаю, что по окончании первого матча все знали, в чем они ошиблись, в том числе и при стандартах. Мы во многом должны прибавить и постараться сыграть лучше", – приводит слова хавбека официальный сайт УЕФА.

Напомним, ответный поединок 1/2 финала Лиги чемпионов Рома – Ливерпуль состоится 2 мая на Олимпийском стадионе в столице Италии.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Рома, Ливерпуль, Раджа Найнгголан
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