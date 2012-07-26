Рома – Ливерпуль: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 21:45

Рома примет Ливерпуль в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Читайте текстовую трансляцию матча Рома – Ливерпуль, который состоится 2 мая.

В среду, 2 мая, в Риме состоится ответный поединок Рома – Ливерпуль в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

По мнению букмекеров, в данном поединке минимальное преимущество на стороне английского клуба.

Так, на победу подопечных Юргена Клоппа букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 2,54. Успех римского клуба оценивается в 2,6. А вероятность ничейного исхода – в 4,0.

Букмекеры из компании William Hill также считают Ливерпуль фаворитом встречи – на триумф мерсисайдцев можно поставить с коэффициентом 2,5, а на Рому – 2,6. Ничья в этом матче оценивается в 4,0.

В Украине встречу Рома – Ливерпуль в прямом эфире покажет телеканал Футбол 2. Также данный поединок можно посмотреть на каналах МАТЧ! Футбол 1, Беларусь 5, Матч ТВ и Viasat Sport Baltic.

С подробной статистикой встреч Ромы и Ливерпуля можно ознакомиться по ссылке.

Последние матчи Ромы :

28.04.2018 Серия А Рома Кьево 4:1 24.04.2018 Лига чемпионов Ливерпуль Рома 5:2 21.04.2018 Серия А СПАЛ Рома 1:3 18.04.2018 Серия А Рома Дженоа 2:1 15.04.2018 Серия А Лацио Рома 0:0

Последние матчи Ливерпуля :

28.04.2018 АПЛ Ливерпуль Сток Сити 0:0 24.04.2018 Лига чемпионов Ливерпуль Рома 5:2 21.04.2018 АПЛ Вест Бромвич Ливерпуль 2:2 14.04.2018 АПЛ Ливерпуль Борнмут 3:0 10.04.2018 Лига чемпионов Манчестер Сити Ливерпуль 1:2

Последние очные встречи :

24.04.2018 Лига чемпионов Ливерпуль Рома 5:2 02.08.2016 ТМ Ливерпуль Рома 1:2 24.07.2014 ТМ Ливерпуль Рома 0:1 26.07.2012 ТМ Ливерпуль Рома 1:2 19.03.2002 Лига чемпионов Ливерпуль Рома 2:0

Напомним, в первом поединке Ливерпуль дома разгромил Рому со счетом 5:2.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция ответного полуфинального матча ЛЧ Рома – Ливерпуль, которая будет доступна в этой статье 2 мая, начиная с 21:45 по киевскому времени.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!