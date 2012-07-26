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Рома – Ливерпуль 0:0 онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

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Рома примет Ливерпуль в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Читайте текстовую трансляцию матча Рома – Ливерпуль, который состоится 2 мая.
Онлайн трансляция матча Рома – Ливерпуль
Онлайн трансляция матча Рома – Ливерпуль
Getty Images

В среду, 2 мая, в Риме состоится ответный поединок Рома – Ливерпуль в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

По мнению букмекеров, в данном поединке минимальное преимущество на стороне английского клуба.

Так, на победу подопечных Юргена Клоппа букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 2,54. Успех римского клуба оценивается в 2,6. А вероятность ничейного исхода – в 4,0.

Букмекеры из компании William Hill также считают Ливерпуль фаворитом встречи – на триумф мерсисайдцев можно поставить с коэффициентом 2,5, а на Рому – 2,6. Ничья в этом матче оценивается в 4,0.

В Украине встречу Рома – Ливерпуль в прямом эфире покажет телеканал Футбол 2. Также данный поединок можно посмотреть на каналах МАТЧ! Футбол 1, Беларусь 5, Матч ТВ и Viasat Sport Baltic.

С подробной статистикой встреч Ромы и Ливерпуля можно ознакомиться по ссылке.

Последние матчи Ромы:

28.04.2018Серия АРомаКьево4:1
24.04.2018Лига чемпионовЛиверпульРома5:2
21.04.2018Серия АСПАЛРома1:3
18.04.2018Серия АРомаДженоа2:1
15.04.2018Серия АЛациоРома0:0

Последние матчи Ливерпуля:

28.04.2018АПЛЛиверпульСток Сити0:0
24.04.2018Лига чемпионовЛиверпульРома5:2
21.04.2018АПЛВест БромвичЛиверпуль2:2
14.04.2018АПЛЛиверпульБорнмут3:0
10.04.2018Лига чемпионовМанчестер СитиЛиверпуль1:2

Последние очные встречи:

24.04.2018Лига чемпионовЛиверпульРома5:2
02.08.2016ТМЛиверпульРома1:2
24.07.2014ТМЛиверпульРома0:1
26.07.2012ТМЛиверпульРома1:2
19.03.2002Лига чемпионовЛиверпульРома2:0

Напомним, в первом поединке Ливерпуль дома разгромил Рому со счетом 5:2.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция ответного полуфинального матча ЛЧ Рома – Ливерпуль, которая будет доступна в этой статье 2 мая, начиная с 21:45 по киевскому времени.

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Теги: Рома, Ливерпуль, онлайн трансляция, голы, Лига Чемпионов, плей-офф, футбол
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