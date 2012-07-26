Рома – Ливерпуль 1:2 онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
В среду, 2 мая, в Риме состоится ответный поединок Рома – Ливерпуль в рамках полуфинала Лиги чемпионов.
По мнению букмекеров, в данном поединке минимальное преимущество на стороне английского клуба.
Так, на победу подопечных Юргена Клоппа букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 2,54. Успех римского клуба оценивается в 2,6. А вероятность ничейного исхода – в 4,0.
Букмекеры из компании William Hill также считают Ливерпуль фаворитом встречи – на триумф мерсисайдцев можно поставить с коэффициентом 2,5, а на Рому – 2,6. Ничья в этом матче оценивается в 4,0.
В Украине встречу Рома – Ливерпуль в прямом эфире покажет телеканал Футбол 2. Также данный поединок можно посмотреть на каналах МАТЧ! Футбол 1, Беларусь 5, Матч ТВ и Viasat Sport Baltic.
С подробной статистикой встреч Ромы и Ливерпуля можно ознакомиться по ссылке.
Последние матчи Ромы:
|28.04.2018
|Серия А
|Рома
|Кьево
|4:1
|24.04.2018
|Лига чемпионов
|Ливерпуль
|Рома
|5:2
|21.04.2018
|Серия А
|СПАЛ
|Рома
|1:3
|18.04.2018
|Серия А
|Рома
|Дженоа
|2:1
|15.04.2018
|Серия А
|Лацио
|Рома
|0:0
Последние матчи Ливерпуля:
|28.04.2018
|АПЛ
|Ливерпуль
|Сток Сити
|0:0
|24.04.2018
|Лига чемпионов
|Ливерпуль
|Рома
|5:2
|21.04.2018
|АПЛ
|Вест Бромвич
|Ливерпуль
|2:2
|14.04.2018
|АПЛ
|Ливерпуль
|Борнмут
|3:0
|10.04.2018
|Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|Ливерпуль
|1:2
Последние очные встречи:
|24.04.2018
|Лига чемпионов
|Ливерпуль
|Рома
|5:2
|02.08.2016
|ТМ
|Ливерпуль
|Рома
|1:2
|24.07.2014
|ТМ
|Ливерпуль
|Рома
|0:1
|26.07.2012
|ТМ
|Ливерпуль
|Рома
|1:2
|19.03.2002
|Лига чемпионов
|Ливерпуль
|Рома
|2:0
Напомним, в первом поединке Ливерпуль дома разгромил Рому со счетом 5:2.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция ответного полуфинального матча ЛЧ Рома – Ливерпуль, которая будет доступна в этой статье 2 мая, начиная с 21:45 по киевскому времени.
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