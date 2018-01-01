Рома – Ливерпуль: где смотреть матч Лиги чемпионов

Где смотреть матч Лиги чемпионов Рома – Ливерпуль? iSport.ua рассказывает, кто в прямом эфире покажет поединок ЛЧ Рома – Ливерпуль.

В среду, 2 мая, в Риме состоится ответный поединок Рома – Ливерпуль в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

В Украине встречу Рома – Ливерпуль в прямом эфире покажет телеканал Футбол 2. Также данный поединок можно посмотреть на каналах МАТЧ! Футбол 1, Беларусь 5, Матч ТВ и Viasat Sport Baltic.

Напомним, в первом поединке Ливерпуль разгромил Рому со счетом 5:2. Ответная встреча состоится 2 мая на Олимпийском стадионе в городе Рим. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени.

Ранее букмекеры оценили шансы команд на успех в противостоянии.

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