Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Рома – Ливерпуль: где смотреть матч Лиги чемпионов

Комментариев: 0
Где смотреть матч Лиги чемпионов Рома – Ливерпуль? iSport.ua рассказывает, кто в прямом эфире покажет поединок ЛЧ Рома – Ливерпуль.
Рома – Ливерпуль: где смотреть матч Лиги чемпионов
Рома – Ливерпуль: где смотреть матч Лиги чемпионов
Getty Images

В среду, 2 мая, в Риме состоится ответный поединок Рома – Ливерпуль в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

В Украине встречу Рома – Ливерпуль в прямом эфире покажет телеканал Футбол 2. Также данный поединок можно посмотреть на каналах МАТЧ! Футбол 1, Беларусь 5, Матч ТВ и Viasat Sport Baltic.

Напомним, в первом поединке Ливерпуль разгромил Рому со счетом 5:2. Ответная встреча состоится 2 мая на Олимпийском стадионе в городе Рим. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени.

Ранее букмекеры оценили шансы команд на успех в противостоянии.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Рома, Ливерпуль, где смотреть, Лига Чемпионов, плей-офф, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь