iSport.ua знакомит читателей со второй частью полуфинального противостояния между Реалом и Баварией.

Реал 1 мая проведет ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов с Баварией и попробует сохранить преимущество, которое "сливочные" добыли неделей ранее. В первом поединке мадридцы здорово сыграли на классе, добыв комфортную победу с двумя выездными голами.

Исход первой встречи мог быть совершенно другим. Хозяева уже в стартовом отрезке лишились лидеров команды – травмы получили Арьен Роббен и Жером Боатенг. При этом немцы продолжали доминировать, создав у ворот Кейлора Наваса множество моментов.

На не лучшую игру в исполнении защитников Реала также указал и Ювентус на предыдущей стадии – три пропущенных мяча на родном Сантьяго Бернабеу. В Мюнхене к коллективу присоединился Серхио Рамос, отбывавший дисквалификацию в ответной игре с итальянцами, но все равно осталось много вопросов к обороне. И если "старой синьоре" трех голов не хватило, то Бавария сможет довольствоваться и двумя.

В этом сезоне подопечные Зинедина Зидана, мягко говоря, не блещут. В национальном первенстве "галактикос" проиграли борьбу за медали Барселоне, а также еще могут уступить и соседям по городу – Атлетико. Игру команды вытягивают отдельные исполнители за счет личного мастерства, и, вполне возможно, летом королевский клуб покинет французский специалист.

У баварцев ситуация наоборот. С приходом Юппа Хайнкеса коллектив воспрянул, после чего сумел досрочно выиграть чемпионство Германии. Вновь заиграли былые лидеры команды, однако большинство из них уже возрастные футболисты, и, как показала первая часть противостояния, в нужный момент никто не сумел в одиночку перевернуть ход матча.

В прошлом сезоне на четвертьфинальной стадии ЛЧ Бавария и Реал точно также завершили первый поединок, после чего мюнхенский клуб в ответной встрече перевел игру в овертайм, но удаление Артуро Видаля и три гола "сливочных" перечеркнули все планы немецкой команды. Сумеют ли "красные" переломить ход противостояния на этот раз? Вот в чем главный вопрос.

Что касается букмекеров, то здесь команда из Мадрида имеет преимущество. Компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Зинедина Зидана с коэффициентом 2,14. Успех гостей оценивается в 3,2, а ничейный результат – в 4,0.

С такими котировками мы не можем не согласиться, ведь у Реала действительно хорошее преимущество в виде голов на выезде. Баварие придется раскрываться с первых минут, а первый поединок показал, что "сливочные" великолепно умеют действовать от обороны и выжидать свой шанс на контратаку, выбегая быстро из защиты в нападение. Однако нынешняя Лига чемпионов уже продемонстрировала, что ничего невозможно не бывает.

Отметим, что на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Реал – Бавария, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.

Александр Коршиков, iSport.ua

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