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Рома – Ливерпуль: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

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Рома встретится с Ливерпулем в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2017/18.
Рома примет Ливерпуль в ответном матче ЛЧ
Рома примет Ливерпуль в ответном матче ЛЧ
Getty Images

В среду, 2 мая, в Риме состоится ответный поединок Рома - Ливерпуль в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

По мнению букмекеров конторы bet365, в предстоящем матче Ливерпуль имеет небольшое преимущество, поэтому ставки на его победу принимают с коэффициентом 2,54, а на успех римлян - 2,60. Ничейный исход оценивают в 4,00.

Букмекеры из конторы William Hill, не согласны со своими коллегами и отдают преимущество хозяевам. Так, коэффициент на победу Ромы составляет 2,50, а на триумф подопечных Юргена Клоппа - 2,60. Ничья оценивается в 4,00.

Напомним, в первом матче Ливерпуль дома разгромил Рому со счетом 5:2.

С подробной статистикой встреч Ромы и Ливерпуль можно ознакомиться по ссылке.

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Теги: Рома, Ливерпуль, прогнозы на спорт, букмекеры, Лига Чемпионов, плей-офф, футбол
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