Рома – Ливерпуль: статистика встреч
В среду, 2 мая, Рома примет Ливерпуль в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов сезона-207/18. Первое противостояние завершилось разгромным поражением Ромы - 5:2.
За всю историю римская и ливерпульская команда встречались 9 раз, из которых 6 матчей были еврокубковыми и 3 поединка - товарищескими.
В Лиге чемпионов "волки" и мерсисайдцы столкнулись четырежды, а в Лиге Европы только дважды.
Среди всех матчей на счету Ливерпуля три победы, в копилке же Ромы - четыре, дважды поединки закончились вничью.
Очные встречи Ливерпуля и Ромы:
|24.04.2018
|Лига чемпионов
|Ливерпуль
|Рома
|5:2
|02.08.2016
|Товарищеский
|Ливерпуль
|Рома
|1:2
|24.07.2014
|Товарищеский
|Ливерпуль
|Рома
|0:1
26.07.2012
|Товарищеский
|Ливерпуль
|Рома
|1:2
|19.03.2002
|Лига чемпионов
|Ливерпуль
|Рома
|2:0
05.12.2001
|Лига чемпионов
|Рома
|Ливерпуль
|0:0
|22.02.2001
|Лига Европы
|Ливерпуль
|Рома
|0:1
|15.02.2001
|Лига Европы
|Рома
|Ливерпуль
|0:2
|30.05.1984
|Лига чемпионов
|Ливерпуль
|Рома
|1:1
Смотри также видео голов и обзор матча первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов Ливерпуль - Рома.
Напомним, ответный матч состоится в Риме. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Рома - Ливерпуль.
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