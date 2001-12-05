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Рома – Ливерпуль: статистика встреч

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Рома и Ливерпуль встретятся в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
Рома - Ливерпуль: статистика встреч
Рома - Ливерпуль: статистика встреч
Getty Images

В среду, 2 мая, Рома примет Ливерпуль в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов сезона-207/18. Первое противостояние завершилось разгромным поражением Ромы - 5:2.

За всю историю римская и ливерпульская команда встречались 9 раз, из которых 6 матчей были еврокубковыми и 3 поединка - товарищескими.

В Лиге чемпионов "волки" и мерсисайдцы столкнулись четырежды, а в Лиге Европы только дважды.

Среди всех матчей на счету Ливерпуля три победы, в копилке же Ромы - четыре, дважды поединки закончились вничью.

Очные встречи Ливерпуля и Ромы:

24.04.2018   Лига чемпионов           Ливерпуль     Рома             5:2            
02.08.2016   Товарищеский              Ливерпуль     Рома              1:2            
24.07.2014   Товарищеский              Ливерпуль     Рома                0:1            
26.07.2012   
Товарищеский              Ливерпуль      Рома                 1:2              
19.03.2002   Лига чемпионов           Ливерпуль     Рома                 2:0            
05.12.2001   
Лига чемпионов           Рома              Ливерпуль       0:0            
22.02.2001   Лига Европы                Ливерпуль     Рома                  0:1            
15.02.2001   Лига Европы                Рома              Ливерпуль         0:2            
30.05.1984   Лига чемпионов           Ливерпуль     Рома              1:1            

Смотри также видео голов и обзор матча первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов Ливерпуль - Рома.

Напомним, ответный матч состоится в Риме. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Рома - Ливерпуль.

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Теги: Рома, Ливерпуль, статистика встреч, Лига Чемпионов, футбол
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