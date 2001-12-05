Рома – Ливерпуль: статистика встреч

Рома и Ливерпуль встретятся в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

В среду, 2 мая, Рома примет Ливерпуль в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов сезона-207/18. Первое противостояние завершилось разгромным поражением Ромы - 5:2.

За всю историю римская и ливерпульская команда встречались 9 раз, из которых 6 матчей были еврокубковыми и 3 поединка - товарищескими.

В Лиге чемпионов "волки" и мерсисайдцы столкнулись четырежды, а в Лиге Европы только дважды.

Среди всех матчей на счету Ливерпуля три победы, в копилке же Ромы - четыре, дважды поединки закончились вничью.

Очные встречи Ливерпуля и Ромы:

24.04.2018 Лига чемпионов Ливерпуль Рома 5:2 02.08.2016 Товарищеский Ливерпуль Рома 1:2 24.07.2014 Товарищеский Ливерпуль Рома 0:1 26.07.2012 Товарищеский Ливерпуль Рома 1:2 19.03.2002 Лига чемпионов Ливерпуль Рома 2:0 05.12.2001 Лига чемпионов Рома Ливерпуль 0:0 22.02.2001 Лига Европы Ливерпуль Рома 0:1 15.02.2001 Лига Европы Рома Ливерпуль 0:2 30.05.1984 Лига чемпионов Ливерпуль Рома 1:1

Смотри также видео голов и обзор матча первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов Ливерпуль - Рома.

Напомним, ответный матч состоится в Риме. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Рома - Ливерпуль.

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