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Иско и Карвахаль не помогут Реалу в матче с Баварией

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Мадридский Реал опубликовал заявку на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов.
Иско
Иско
Getty Images

Травмированные защитник Реала Даниэль Карвахаль и полузащитник Иско не вошли в на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов с Баварией.

Они оба получили повреждения в первой игре и не успели восстановиться к ответной игре.

Напомним, в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов Реал добился волевой победы над Баварией. Читай четыре вывода после победы Реала над Баварией.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Реал – Бавария, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Бавария, Реал Мадрид, Лига чемпионов
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