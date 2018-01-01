Хайнкес: Мы всегда хотим забивать - это у Баварии в генах

Тренер Баварии знает, что поменять перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов.

Главный тренер Баварии Юпп Хайнкес ответил на вопросы журналистов перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против Реала.

"Не важно, сколько раз мы играли с Реалом прежде. В прошлом году я здесь не работал, и команд а сейчас другая. Все знающие футбол это хорошо понимают.

В этом сезоне мы показали, что можем справляться с неудачами. У Реала много футболистов с большим опытом игры на этом уровне. Но мы здесь, чтобы показать хороший футбол и воспользоваться каждой возможностью. Знаем, что играем против действующих чемпионов.

Нужно сыграть более эффективно, чем в первом матче. Надо реализовывать опасные моменты так, как мы это делаем в бундеслиге, где забили уже 88 мячей.

Все наши игроки опытны. Мы готовы и уверены в себе. Нам нужно обрести какой-то баланс, внутренний покой, если хотите. Мы все осознаем ситуацию, в которой находимся.

Допустим ошибку, если ничего не поменяем. Я вижу положительные моменты, но кое-что надо изменить. Я постараюсь исправить ошибки, постараемся атаковать. Мы пропустили голы из-за ошибок, а не из-за организации игры или стиля.

Завтра все решат мелочи. Игроки должны сохранять концентрацию на протяжении 90-93 минут. Хотим кое-что изменить по сравнению с первым матчем, постараемся уменьшить количество ошибок. Мы всегда хотим забивать - это у Баварии в генах.

Я не думаю о серии пенальти. Уж слишком много шпионов. Если бы мы их отрабатывали, вы бы уже знали, кто их будет бить. В 2012-м мы пенальти не репетировали тоже.

В ходе матча все иначе. Игроки начинают нервничать, присутствует тревога, и к этому не подготовишься. В 2012-м мы выиграли, Серхио Рамос ошибся, а Швайнштайгер забил. Не возражаю, если завтра все сложится по схожему сценарию", - отметил Хайнкес.

Напомним, в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов Реал добился волевой победы над Баварией. Читай четыре вывода после победы Реала над Баварией.

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