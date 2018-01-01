Эмери: ЛЧ - девушка Реала, которую нужно добиваться постепенно

Главный тренер ПСЖ привел необычное сравнение в отношении доминирования Реала в Лиге чемпионов в последние годы.

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери рассказал о том, каким способом можно добиться успеха в Лиге чемпионов и привел нестандартный пример.

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“Покорять Лигу чемпионов нужно шаг за шагом. Терпение и стабильность - это ключи к успеху, который может прийти в тот момент, когда ты меньше всего этого ожидаешь.

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Как и в случае с женщиной, Лигу чемпионов нужно соблазнять постепенно. Сейчас она - девушка Реала, которую нужно добиваться постепенно. Мадридский клуб выиграл ее трижды за последние четыре года. И есть вероятность того, что в этом году они вновь ее выиграют“, - приводит слова Эмери Goal.

В текущем сезоне ПСЖ покинул Лигу чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив в двух матчах Реалу с общим счетом 2:5.

Напомним, главный тренер ПСЖ Унаи Эмери объявил о своей отставке в конце сезона.

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