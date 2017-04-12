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Реал Мадрид – Бавария: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 21:45

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Реал примет Баварию в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Читайте текстовую трансляцию матча Реал – Бавария, который состоится 1 мая.
Онлайн трансляция матча Реал Мадрид – Бавария
Онлайн трансляция матча Реал Мадрид – Бавария
Getty Images

Реал во вторник, 1 мая, проведет ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором мадридцы примут Баварию.

По мнению букмекеров, в данном поединке преимущество на стороне испанского клуба.

Так, на победу подопечных Зинедина Зидана букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 2,14. Успех мюнхенского клуба оценивается в 3,2. А вероятность ничейного исхода – в 4,0.

Букмекеры из компании William Hill также считают Реал фаворитом встречи – на триумф “сливочых“ можно поставить с коэффициентом 2,05, а на Баварию – 3,1. Ничья в этом матче оценивается в 3,6.

В Украине встречу Реал Мадрид – Бавария в прямом эфире покажет телеканал Футбол 1. Также данный поединок можно посмотреть на каналах МАТЧ! Футбол 1, Беларусь 5, Матч ТВ и Viasat Sport Baltic.

Последние матчи Реала:

28.04.18Ла ЛигаРеал МадридЛеганес2:1
25.04.18Лига чемпионовБаварияРеал Мадрид1:2
18.04.18Ла ЛигаРеал МадридАтлетик1:1
15.04.18Ла ЛигаМалагаРеал Мадрид1:2
11.04.18Лига чемпионовРеал МадридЮвентус1:3

Последние матчи Баварии:

28.04.18БундеслигаБаварияАйнтрахт Ф4:1
25.04.18Лига чемпионовБаварияРеал Мадрид1:2
21.04.18БундеслигаГанноверБавария0:3
17.04.18Кубок ГерманииБайерБавария2:6
14.04.18БундеслигаБаварияБоруссия М5:1

Последние очные встречи:

25.04.18Лига чемпионовБаварияРеал Мадрид1:2
28.04.17Лига чемпионовРеал МадридБавария1:2 (4:2)
12.04.17Лига чемпионовБаварияРеал Мадрид1:2
04.08.16Товарищеский матчБаварияРеал Мадрид0:1
05.08.15Товарищеский матчБаварияРеал Мадрид1:0

Напомним, в первом поединке Реал добился выездной победы над Баварией (2:1).

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция ответного полуфинального матча ЛЧ Реал – Бавария, которая будет доступна в этой статье 1 мая, начиная с 21:45 по киевскому времени.

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Теги: Реал Мадрид, Бавария, онлайн трансляция, голы, Лига Чемпионов, плей-офф, футбол
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