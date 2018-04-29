Реал Мадрид – Бавария: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов начнется 1 мая в 21:45
Реал во вторник, 1 мая, проведет ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором мадридцы примут Баварию.
По мнению букмекеров, в данном поединке преимущество на стороне испанского клуба.
Так, на победу подопечных Зинедина Зидана букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 2,14. Успех мюнхенского клуба оценивается в 3,2. А вероятность ничейного исхода – в 4,0.
Букмекеры из компании William Hill также считают Реал фаворитом встречи – на триумф "сливочых" можно поставить с коэффициентом 2,05, а на Баварию – 3,1. Ничья в этом матче оценивается в 3,6.
В Украине встречу Реал Мадрид – Бавария в прямом эфире покажет телеканал Футбол 1. Также данный поединок можно посмотреть на каналах МАТЧ! Футбол 1, Беларусь 5, Матч ТВ и Viasat Sport Baltic.
Последние матчи Реала:
|28.04.18
|Ла Лига
|Реал Мадрид
|Леганес
|2:1
|25.04.18
|Лига чемпионов
|Бавария
|Реал Мадрид
|1:2
|18.04.18
|Ла Лига
|Реал Мадрид
|Атлетик
|1:1
|15.04.18
|Ла Лига
|Малага
|Реал Мадрид
|1:2
|11.04.18
|Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|Ювентус
|1:3
Последние матчи Баварии:
|28.04.18
|Бундеслига
|Бавария
|Айнтрахт Ф
|4:1
|25.04.18
|Лига чемпионов
|Бавария
|Реал Мадрид
|1:2
|21.04.18
|Бундеслига
|Ганновер
|Бавария
|0:3
|17.04.18
|Кубок Германии
|Байер
|Бавария
|2:6
|14.04.18
|Бундеслига
|Бавария
|Боруссия М
|5:1
Последние очные встречи:
|25.04.18
|Лига чемпионов
|Бавария
|Реал Мадрид
|1:2
|28.04.17
|Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|Бавария
|1:2 (4:2)
|12.04.17
|Лига чемпионов
|Бавария
|Реал Мадрид
|1:2
|04.08.16
|Товарищеский матч
|Бавария
|Реал Мадрид
|0:1
|05.08.15
|Товарищеский матч
|Бавария
|Реал Мадрид
|1:0
Напомним, в первом поединке Реал добился выездной победы над Баварией (2:1).
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция ответного полуфинального матча ЛЧ Реал – Бавария, которая будет доступна в этой статье 1 мая, начиная с 21:45 по киевскому времени.
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