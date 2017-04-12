Реал Мадрид – Бавария 1:1 онлайн трансляция матча

Реал примет Баварию в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Читайте текстовую трансляцию матча Реал – Бавария, который состоится 1 мая.

Реал во вторник, 1 мая, проведет ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором мадридцы примут Баварию.

По мнению букмекеров, в данном поединке преимущество на стороне испанского клуба.

Так, на победу подопечных Зинедина Зидана букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 2,14. Успех мюнхенского клуба оценивается в 3,2. А вероятность ничейного исхода – в 4,0.

Букмекеры из компании William Hill также считают Реал фаворитом встречи – на триумф “сливочых“ можно поставить с коэффициентом 2,05, а на Баварию – 3,1. Ничья в этом матче оценивается в 3,6.

В Украине встречу Реал Мадрид – Бавария в прямом эфире покажет телеканал Футбол 1. Также данный поединок можно посмотреть на каналах МАТЧ! Футбол 1, Беларусь 5, Матч ТВ и Viasat Sport Baltic.

Последние матчи Реала :

28.04.18 Ла Лига Реал Мадрид Леганес 2:1 25.04.18 Лига чемпионов Бавария Реал Мадрид 1:2 18.04.18 Ла Лига Реал Мадрид Атлетик 1:1 15.04.18 Ла Лига Малага Реал Мадрид 1:2 11.04.18 Лига чемпионов Реал Мадрид Ювентус 1:3

Последние матчи Баварии :

28.04.18 Бундеслига Бавария Айнтрахт Ф 4:1 25.04.18 Лига чемпионов Бавария Реал Мадрид 1:2 21.04.18 Бундеслига Ганновер Бавария 0:3 17.04.18 Кубок Германии Байер Бавария 2:6 14.04.18 Бундеслига Бавария Боруссия М 5:1

Последние очные встречи :

25.04.18 Лига чемпионов Бавария Реал Мадрид 1:2 28.04.17 Лига чемпионов Реал Мадрид Бавария 1:2 (4:2) 12.04.17 Лига чемпионов Бавария Реал Мадрид 1:2 04.08.16 Товарищеский матч Бавария Реал Мадрид 0:1 05.08.15 Товарищеский матч Бавария Реал Мадрид 1:0

Напомним, в первом поединке Реал добился выездной победы над Баварией (2:1).

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция ответного полуфинального матча ЛЧ Реал – Бавария, которая будет доступна в этой статье 1 мая, начиная с 21:45 по киевскому времени.

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