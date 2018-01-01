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Реал Мадрид – Бавария: где смотреть матч Лиги чемпионов

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Где смотреть матч Лиги чемпионов Реал Мадрид – Бавария? iSport.ua рассказывает, кто в прямом эфире покажет поединок ЛЧ Реал Мадрид – Бавария.
Реал Мадрид – Бавария: где смотреть матч Лиги чемпионов
Реал Мадрид – Бавария: где смотреть матч Лиги чемпионов
fcbayern.com

Реал во вторник, 1 мая, проведет ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором мадридцы примут Баварию.

В Украине встречу Реал Мадрид – Бавария в прямом эфире покажет телеканал Футбол 1. Также данный поединок можно посмотреть на каналах МАТЧ! Футбол 1, Беларусь 5, Матч ТВ и Viasat Sport Baltic.

Напомним, в первом поединке Реал добился выездной победы над Баварией (2:1). Ответная встреча состоится 1 мая на стадионе Сантьяго Бернабеу. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени.

Ранее букмекеры оценили шансы команд на успех в противостоянии.

Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция ответного полуфинального матча ЛЧ Реал – Бавария.

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Теги: Реал Мадрид, Бавария, где смотреть, Лига Чемпионов, плей-офф, футбол
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