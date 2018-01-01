Реал Мадрид – Бавария: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Реал примет Баварию в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Прогноз на матч Реал Мадрид – Бавария от букмекеров fcbayern.com

Реал во вторник, 1 мая, проведет ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором мадридцы примут Баварию.

По мнению букмекеров, в данном поединке преимущество на стороне испанского клуба.

Так, на победу подопечных Зинедина Зидана букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 2,14. Успех мюнхенского клуба оценивается в 3,2. А вероятность ничейного исхода – в 4,0.

Букмекеры из компании William Hill также считают Реал фаворитом встречи – на триумф "сливочых" можно поставить с коэффициентом 2,05, а на Баварию – 3,1. Ничья в этом матче оценивается в 3,6.

Напомним, в первом поединке Реал добился выездной победы над Баварией (2:1). Ответная встреча состоится 1 мая на стадионе Сантьяго Бернабеу. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени.

Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция ответного полуфинального матча ЛЧ Реал – Бавария.

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