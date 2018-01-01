Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Реал Мадрид – Бавария: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Комментариев: 0
Реал примет Баварию в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
Прогноз на матч Реал Мадрид – Бавария от букмекеров
Прогноз на матч Реал Мадрид – Бавария от букмекеров
fcbayern.com

Реал во вторник, 1 мая, проведет ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором мадридцы примут Баварию.

По мнению букмекеров, в данном поединке преимущество на стороне испанского клуба.

Так, на победу подопечных Зинедина Зидана букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 2,14. Успех мюнхенского клуба оценивается в 3,2. А вероятность ничейного исхода – в 4,0.

Букмекеры из компании William Hill также считают Реал фаворитом встречи – на триумф "сливочых" можно поставить с коэффициентом 2,05, а на Баварию – 3,1. Ничья в этом матче оценивается в 3,6.

Напомним, в первом поединке Реал добился выездной победы над Баварией (2:1). Ответная встреча состоится 1 мая на стадионе Сантьяго Бернабеу. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени.

Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция ответного полуфинального матча ЛЧ Реал – Бавария.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Реал Мадрид, Бавария, прогнозы на спорт, букмекеры, Лига Чемпионов, плей-офф, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь