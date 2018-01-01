Роббен пропустит ответный матч Баварии с Реалом в ЛЧ

Бавария огласила список футболистов, которые отправятся в Мадрид.

Бавария назвала футболистов, которые поедут в Испанию на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов с Реалом.

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Как сообщает официальный сайт Баварии, поединок пропустят травмированные Мануэль Нойер, Артуро Видаль и Кингсли Коман. Вне игры также остались Арьен Роббен и Джером Боатенг, которые получили повреждения во время игры с Реалом в Мюнхене.

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Защитник Давид Алаба, который пропустил первый матч, восстановился от травмы и может выйти на поле. Матч состоится во вторник, 1 мая. Начало встречи - в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, в первом матче Реал добился выездной победы над Баварией. Смотрите также видео голов и обзор матча Бавария - Реал.

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