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Зидан: Ответная игра с Баварией будет матчем года

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Зинедин Зидан настраивает игроков Реала на ответный матч против Баварии.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Главный тренер мадридского Реала рассказал о настроении в команде накануне ответного матча против Баварии в полуфинале Лиги чемпионов.

"Я прошу своих футболистов играть так, как они не играли никогда в истории. Это понадобится нам, чтобы выйти в финал.

Реалу предстоит провести матч огромной значимости. Мы должны выглядеть как никогда хорошо, чтобы пройти дальше.

Мы готовы и стремимся к цели. Для нашей команды это будет матч года", - цитирует Зидана Marca.

Напомним, в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов Реал добился волевой победы  над Баварией. Читай четыре вывода после победы Реала над Баварией.

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Теги: Зинедин Зидан, Реал Мадрид, Бавария, Лига Чемпионов, футбол
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