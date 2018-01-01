Зидан: Ответная игра с Баварией будет матчем года
Зинедин Зидан настраивает игроков Реала на ответный матч против Баварии.
Главный тренер мадридского Реала рассказал о настроении в команде накануне ответного матча против Баварии в полуфинале Лиги чемпионов.
"Я прошу своих футболистов играть так, как они не играли никогда в истории. Это понадобится нам, чтобы выйти в финал.
Реалу предстоит провести матч огромной значимости. Мы должны выглядеть как никогда хорошо, чтобы пройти дальше.
Мы готовы и стремимся к цели. Для нашей команды это будет матч года", - цитирует Зидана Marca.
Напомним, в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов Реал добился волевой победы над Баварией. Читай четыре вывода после победы Реала над Баварией.
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