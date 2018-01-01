Welcome to Kyiv: Шевченко и Кличко снялись в промо-видео к финалу ЛЧ

Виталий Кличко попробовал себя в роли вратаря на НСК Олимпийский.

Легендарные украинские спортсмены амбассадор Лиги чемпионов Андрей Шевченко и мэр Киева Виталий Кличко пригласили на финальный матч самого престижного европейского турнира, который состоится в украинской столице 26 мая.

Андрей Шевченко нанес удар по мячу на одной из высоток, тот пролетел мимо основных достопримечательностей Киева и приземлился на НСК Олимпийский в руки Кличко.

Ранее сообщалось, что Шевченко назвал финал Лиги чемпионов коронацией для Олимпийского.

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