Welcome to Kyiv: Шевченко и Кличко снялись в промо-видео к финалу ЛЧ
Виталий Кличко попробовал себя в роли вратаря на НСК Олимпийский.
Легендарные украинские спортсмены амбассадор Лиги чемпионов Андрей Шевченко и мэр Киева Виталий Кличко пригласили на финальный матч самого престижного европейского турнира, который состоится в украинской столице 26 мая.
Андрей Шевченко нанес удар по мячу на одной из высоток, тот пролетел мимо основных достопримечательностей Киева и приземлился на НСК Олимпийский в руки Кличко.
Ранее сообщалось, что Шевченко назвал финал Лиги чемпионов коронацией для Олимпийского.
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