Салах признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Мохамед Салах набрал 92% голосов.
УЕФА подвел итоги голосования среди болельщиков за лучшего игрока первых матчей полуфинала Лиги чемпионов.
92% голосов набрал полузащитник Ливерпуля Мохамед Салах, который опередил защитника мадридского Реала Марсело (8%).
Напомним, в домашнем матче с Ромой (5:2) Салах оформил дубль и сделал две голевые передачи.
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