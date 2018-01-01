Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Салах признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Комментариев: 0
Мохамед Салах набрал 92% голосов.
Мохамед Салах
Мохамед Салах
Getty Images

УЕФА подвел итоги голосования среди болельщиков за лучшего игрока первых матчей полуфинала Лиги чемпионов.

92% голосов набрал полузащитник Ливерпуля Мохамед Салах, который опередил защитника мадридского Реала Марсело (8%).

Напомним, в домашнем матче с Ромой (5:2) Салах оформил дубль и сделал две голевые передачи. 

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Мохамед Салах, Ливерпуль, Марсело, Реал Мадрид, Лига Чемпионов
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь