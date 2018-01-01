Салах признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Мохамед Салах набрал 92% голосов.

УЕФА подвел итоги голосования среди болельщиков за лучшего игрока первых матчей полуфинала Лиги чемпионов.

92% голосов набрал полузащитник Ливерпуля Мохамед Салах, который опередил защитника мадридского Реала Марсело (8%).

Напомним, в домашнем матче с Ромой (5:2) Салах оформил дубль и сделал две голевые передачи.

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