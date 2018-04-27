Шевченко: Для Олимпийского финал Лиги чемпионов – это коронация

Андрей Шевченко поделился эмоциями от предстоящего финала Лиги чемпионов в Киеве на НСК Олимпийский.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обязательно посетит финальный матч Лиги чемпионов сезона-2017/18 в качестве амбассадора турнира. Легендарный футболист считает, что это событие, котрое пройдет в Киеве для НСК Олимпийский станет коронацией.

"Для Олимпийского это коронация! Иначе не скажешь. На этой арене было сыграно много великолепных матчей, включая финал Eвро-2012, но решающая встреча самого престижного из еврокубков придаст ей совершенно иной статус.

Может быть, за старые заслуги меня пропустят на матч бесплатно? Шучу. Конечно же, я там буду в качестве амбассадора Лиги чемпионов УЕФА", – цитирует Шевченко Спорт-Экспресс в Украине.

Ранее сообщалось, что Шевченко перепутал братьев Кличко на жеребьевке Лиги чемпионов.

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