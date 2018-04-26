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Журналисты подсмотрели, как Джеррард праздновал голы Салаха в ворота Ромы

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Стивен Джеррард дал волю эмоциям после голов Мохамеда Салаха в ворота Ромы.
Стивен Джеррард
Стивен Джеррард
Getty Images

Журналисты BT Sport подсмотрели, как Стивен Джеррард радовался голам Мохамеда Салаха в полуфинальном матче Лиги чемпионов против итальянской Ромы (5:2).

Легендарный полузащитник Ливерпуля давал волю эмоциям и "взрывался" овациями после результативных выстрелов египтянина.

Напомним, что в первом полуфинальном матче Салах оформил дубль и отдал две результативных передачи, установив сразу несколько рекордов Лиги чемпионов. После победы над Ромой египтянину подарили участок земли в Мекке, где он намерен построить мечеть. 

Ранее сообщалось, что Ливерпуль отказался продавать Реалу Салаха за 230 миллионов евро. 

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Теги: футбол, Лига Чемпионов, Мохамед Салах, Ливерпуль, Стивен Джеррард
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