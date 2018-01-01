Салах и Марсело претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов
УЕФА начал голосование за лучшего игрока первых матчей полуфинала Лиги чемпионов.
На награду претендуют два игрока - полузащитник Ливерпуля Мохаммед Салах и защитник Реала Марсело.
Напомним, Салах в матче с Ромой (5:2) забил два гола и сделал две голевые передачи. Марсело отметился голом на выезде в матче с Баварией (1:2).
Итоги голосвания будут подведены 27 апреля.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил