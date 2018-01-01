Салах и Марсело претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА начал голосование за лучшего игрока первых матчей полуфинала Лиги чемпионов.

На награду претендуют два игрока - полузащитник Ливерпуля Мохаммед Салах и защитник Реала Марсело.

Напомним, Салах в матче с Ромой (5:2) забил два гола и сделал две голевые передачи. Марсело отметился голом на выезде в матче с Баварией (1:2).

Итоги голосвания будут подведены 27 апреля.

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