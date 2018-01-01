Рамос стал девятым по количеству матчей за Реал

Серхио Рамос провел в Реале 559 матчей.

Капитан Реала Серхио Рамос в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с Баварией (2:1) вышел на поле в форме сливочных 559-й раз.

Тем самым Рамос вышел на 9-е место по количеству матчей за Королевский клуб и сравнялся по этому показателю с Хосе Мичелом. Лидирует по-прежнему экс-нападающий Реала Рауль Гонсалес, который провел в команде 741 матч.

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