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Рамос стал девятым по количеству матчей за Реал

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Серхио Рамос провел в Реале 559 матчей.
Серхио Рамос
Серхио Рамос
Getty Images

Капитан Реала Серхио Рамос в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с Баварией (2:1) вышел на поле в форме сливочных 559-й раз.

Тем самым Рамос вышел на 9-е место по количеству матчей за Королевский клуб и сравнялся по этому показателю с Хосе Мичелом. Лидирует по-прежнему экс-нападающий Реала Рауль Гонсалес, который провел в команде 741 матч.

Читайте также другие интересные факты первого матча 1/2 финала ЛЧ.

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